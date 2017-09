Así quedó el lugar donde se grabó “Despacito” tras el paso del huracán María 25 septiembre

El huracán María ha causado grandes destrucciones, principalmente en países caribeños. Y para dimensionar el daño que provocó, Luis Fonsi compartió una foto de las consecuencias que dejó este fenómeno.

En una de las costas de Puerto Rico fue grabado el vídeo del hit “Despacito”, por lo cual, esta zona tenía un significado muy especial para el cantante. A través de su cuenta de Instagram, el puertorriqueño compartió el antes y el después de lo que ocurrió en su país natal.

“Esto me rompe el corazón en tres pedazos. Nos vemos pronto Puerto Rico, we got your back. Nos vamos a levantar”, escribió Fonsi junto a la imagen.