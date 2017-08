Rafael Araneda sufre asalto en su domicilio 21 Agosto

El conductor de Chilevisión y del Festival de Viña del Mar fue víctima de un asalto fuera de su domicilio en la comuna de Vitacura. Según relató el animador, “venía del cine con mi señora y mis tres hijos. Cuando me voy bajar del auto veo por el espejo retrovisor a dos o tres autos atrás mío, adentro de mi casa. Como estaba con los niños me bajé rápidamente con las manos arriba y les dije ‘Llévense todo, llévense todo'”, aclaró.

Pero todo se complicó aún más al momento en que los delincuentes agarraran a sus hijos y esposa, Marcela Vacarezza. “Ahí me preocupé, a una se la llevaron a un lado, me fui para allá. Otro tomó a Vicente. Con Marcela pasó lo mismo. Cada uno tomó a uno de los integrantes de la familia. Muy violento y muy en la dinámica en que está este país, lamentablemente”.

“El más chico me dice: ‘Papá, no quiero salir a la calle’. Yo le digo ‘mira, estamos bien, no nos pasó nada’. Yo lo trato de animar, pero los niños quedaron muy asustados”, agregó Araneda.

El animador concluyó diciendo que les robaron algunas cosas, como teléfonos y carteras, y que justo en ese momento su madre con su hermana se encontraban al interior del domicilio. Al notar la situación, se encerraron, activaron el botón de pánico y se contactaron con los servicios de alarma. “Una situación súper violenta, lamentable y para el olvido. Pero forma parte de lo que nos estamos acostumbrando en los últimos años, porque aquí hay chipe libre para la delincuencia”, concluyó Rafael.