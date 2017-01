CONCURSO: Radio Corazón te invita al cine a ver “Gilda, no me arrepiento de este amor”

¿No tienes panoramas para este fin de semana?, ¿quieres salir de tu casa pero estas corto de lucas? Entonces no te puedes perder este concurso de la Corazón, porque queremos que salgas de tu pieza y vayas al cine a ver la película “Gilda, no me arrepiento de este amor”.

La película retrata la vida de la popular cantante argentina Gilda, referente en la escena de la cumbia y ritmo tropical. Una historia de esperanza, esfuerzo, música y tragedia. “Gilda, no me arrepiento de este amor” estará todos los días en la mejor pantalla de cine arte de la capital: Centro Arte Alameda, ubicado en Alameda 139, Metro Baquedano.

¿Cómo concursar? Es muy fácil, solo debes llenar el formulario que encuentras más abajo y así podrás participar una de las cuatro entradas dobles.

Revisa aquí el trailer de la película:

Si quieres revisar el horario de sus funciones, las puedes encontrar aquí.