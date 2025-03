Este es el trend de Shakira que es viral en redes sociales: Los premios son entradas y una experiencia presencial con la artista

¿Ya lo hiciste? No queda nada para que Shakira aterrice en nuestro país para encantar al público con sus tres show programado para el 4, 5 y 7 de abril en el Parque Estadio Nacional, y un desafío viral se ha llevado la atención en las redes.

La productora del mega evento creó un concurso llamado #CantaConShakira. En este, se hace la invitación a que los seguidores de la artista interpreten una canción de la artista. El ganador tendrá un grandioso premio, ya que podrá conocer a la cantante personalmente.

¿Qué hacer para participar en el concurso?

Si quieres ser partícipe de esta experiencia, deberás seguir una simple dinámica, donde las ganas y la motivación son lo primordial. Las personas que quieran ser parte del meet and greet deberán postear un video cantando en el auto su canción favorita de Shakira. Pero ojito, que es importante agregar el #CantaConShakira.

Además, desde la producción informaron que «se destacarán los videos más auténticos y emocionantes para sortear un Meet & Greet con Shakira».

«¿Y si no tenemos auto?», preguntaron algunos usuarios, que quieren participar, pero no cuentan con un móvil. «La creatividad no tiene límites», respondieron desde la productora. Así que despejen su mente y pongan a marchar la creatividad, ya que el sueño de conocer a Shakira personalmente está cada vez más cerca.

«Última» el reciente estreno de Shakira en medio de su gira mundial

El día viernes, previo a su segundo concierto en el estadio de la Ciudad de México, esto en el marco de su «Las Mujeres Ya no Lloran» World tour.

En el video se muestra en una faceta romántica, mientras recorre las calles de un Nueva York invernal. «Última» corresponde a su duodécimo álbum, «Las Mujeres Ya No Lloran».

