Shakira suspende su show en Lima luego de ser internada de urgencia

A pocas horas de su presentación en Lima, la cantante colombiana Shakira se vio obligada a cancelar su concierto tras ser internada de urgencia debido a problemas de salud.

Según reportó el medio peruano La República, la artista fue trasladada a una clínica tras sufrir un intenso dolor abdominal, lo que llevó a los médicos a realizarle una endoscopia para evaluar su condición.

El mensaje de Shakira sobre su estado de salud

La propia cantante utilizó sus redes sociales para comunicar la noticia a sus seguidores. «Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento», expresó.

Asimismo, explicó que los especialistas que la atienden le recomendaron no presentarse en el escenario. «Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar el concierto de esta noche».

Visiblemente afectada por la cancelación, Shakira lamentó no poder reencontrarse con su público. «Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano. Espero mañana estar mejor, y que me den de alta cuando antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes», agregó.

Para finalizar, la artista aseguró que su prioridad es reprogramar la fecha del concierto lo antes posible: «Mi plan es realizar este show en cuanto sea posible. Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una fecha para comunicarles. Gracias por su comprensión. Los quiero mucho».

