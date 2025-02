Naya Fácil confirmó a popular jugador de Colo-Colo para su «Gala del Pueblo» y hay debate en redes sociales

No queda nada para «La Gala del Pueblo», evento que está organizando Naya Fácil, luego de no ser considerada por la organización de la Gala del Festival de Viña del Mar, siendo ella la actual embajadora (reina) del certamen.

Por lo mismo, es que la influencer organizó su propia Gala, la cual ha estado en el ojo de los medios, y cada día son más los confirmados al evento de moda.

Entre los asistentes, hay artistas urbanos, personajes de la televisión, influencers, y recientemente, se confirmó la presencia de un reconocido deportista.

Se trata de Brayan Cortés, arquero de Colo-Colo y de la selección chilena de fútbol. Quien fue confirmado por Naya Fácil a través de la cuenta oficial de «La Gala del Pueblo».

«Brayan Cortés confirmado para la Gala del Pueblo, gracias por el apoyo». Escribió en sus redes, donde los seguidores ya tomaron su postura y no demoraron en manifestarse a través de la publicación.

Reacciones a la publicación que confirma a Brayan Cortés para la Gala del Pueblo

El post rápidamente se llenó de reacciones y comentarios, positivos, como también negativos, que aluden al bajo rendimiento del portero en los últimos partidos. «Como respondió la invitación, si no tiene manos», Ojalá llegue a la gala, porque la de llegar a las pelotas no se la sabe». «De las we.., que anda preocupado», fueron algunos.

Sin embargo, no todo fueron críticas, ya que muchos cibernautas destacaron la presencia de deportistas en el evento irganziado por naya fácil. «Aguante el colo y toda su gente», «Por fin un deportista», «este sipooo». «Gigante Indio» y «Bien Naya, invita a más deportistas», fueron algunas de las reacciones de los internautas.

Si quieres ver el listado completo de confirmados para La Gala del Pueblo, debes hacer clic en el siguiente link.

También puedes leer en Radio Corazón: Naya Fácil dio nuevos detalles de la «Gala del Pueblo»: Será en Viña del Mar