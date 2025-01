Trend viral de TikTok pone fin a una relación: «Escuchamos, pero no juzgamos»

Recientemente, surgió un nuevo trend en TikTok titulado «Escuchamos, pero no juzgamos», que rápidamente se hizo viral, conquistando a miles de usuarios.

La propuesta invita a compartir experiencias personales y sensibles, bajo la promesa de que no habrá críticas ni juicios. La mecánica es sencilla: uno de los participantes revela algo significativo o íntimo, mientras los demás escuchan atentamente y en silencio.

Este formato ha dado lugar tanto a historias divertidas como a confesiones emotivas que han conectado profundamente con la audiencia.

Bajo este contexto. Una pareja, Candela y su novio, quisieron unirse al gracioso trend.

Al parecer, las confesiones reveladas durante este reto fueron, tan contundentes que terminaron provocando la ruptura de la pareja. La usuaria @c.blaanco publicó el video en su perfil de TikTok, y no tardó en recibir una avalancha de comentarios de seguidores.

Algunos cuestionaban la autenticidad del video, mientras que otros le aseguraban que el trend había sido una herramienta para liberarse de una relación dañina.

Las confesiones que ambos compartieron en el video, revelaron detalles tan delicados que, al final, fueron más que suficientes para romper la relación.

¿Cómo empezó el trend?

El video inicia con una confesión del entonces novio de la usuaria, quien admite: «¿Te acuerdas la semana pasada cuando te dije que me iba a dormir? Pues salí de fiesta»

Ella, con un tono tranquilo, le responde: «Siempre te digo que no tengo hambre para que tú puedas comer un poco más de comida».

A medida que el clip avanza, las revelaciones se vuelven más serias, con el hombre confesando que en una ocasión mintió sobre una conversación con otra mujer, diciendo: «¿Te acuerdas de la niña esta de las ventas que me preguntaste si conocía y que te dije que no? Pues de vez en cuando me hablo con fotos con ella».

El video deja de ser gracioso cuando el novio de la mujer admite que nunca estuvo interesado en ella. «Realmente yo iba por tu amiga, pero como me rechazó, empecé a hablar contigo».

Tras publicar el trend, la joven escribe en la descripción que ya no estaban juntos, dejando un espacio para el humor con un comentario «mis traumas, mis chistes».