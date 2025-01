Rubí Galusky se cambiará de equipo en Palabra de Honor y apoyará a Oriana Marzoli

Este jueves se estrena un nuevo capítulo de Palabra de Honor, el que vivirá un momento crucial, en el que Rubí Galusky cambiará drásticamente de equipo, revelando que todo el tiempo estuvo aliada con Oriana Marzoli.

Todo partirá cuando, azuzada por la española y Facundo González, Rubí reclame que Reina se burló de un comentario suyo en torno a los santos. “Si Reina tiene algún problema con los santos, que me lo diga en la cara, entonces yo pego una llamada y la convierten en sapo”, asegurará Galusky.

Fuerte pelea en Palabra de Honor

Entonces Daniela Requena llevará a Reina donde Rubí para que aclaren todo. “No creo en los santos. No tengo problemas contigo. ¿Quiénes son los santos? ¿Jesucristo? Yo no me meto con la religión de nadie ni con tus creencias, si me cayeras mal no estaría sentada ahí maquillándote como las tontas”, le responderá Reina.

Entonces, Rubí encarará a Reina, Daniela y Faloon. “Hace rato que me están tirando cosas bajo la mesa. Si tienen algo que decirme, que sea a la cara. Y si quieren ser mis enemigos, perfecto, nos vamos con brujería, con palabrazos y con todo”, les dirá, tras lo que será celebrada por Oriana y “La Familia”, a quienes jurará lealtad.

También se descargará directamente contra Faloon. «Lo que yo creo que tú sientes por Gala es envidia. Te encuentro muy envidiosa, deberías ser más segura y no ser enemiga de la gente que quiere ser tu amiga, porque tú eres mala clase en eso. No me gustó tu energía, no sé por qué te acostaste al lado mío, si yo me había puesto bien lejitos, porque hace rato que yo me fui del equipo de ustedes. No me interesa ser tu amiga», disparará contra Larraguibel.

«Se le escapó la tortuga. Menos mal eligió equipo, que sea feliz con la Familia. Ahora ustedes háganse cargo», reflexionará Faloon sobre Rubí, dando por finalizada su cercanía con ella.