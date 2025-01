«La maldición de viajar a Brasil en pareja»: Tiktoker chilena explica la curiosa teoría

Una creadora de contenido en TikTok compartió una vivencia que generó controversia: Afirmó que hay una supuesta «maldición» que afecta a los enamorados que visitan Brasil, provocando que terminen su relación poco tiempo después. Nicole, reconocida como @nikicouyoumdjian en la red social, narró su experiencia en un video que pronto se hizo muy popular.

De acuerdo con su relato, antes de embarcarse en el viaje, sus amigas le habían mencionado la existencia de esta supuesta «maldición», aunque ya había adquirido los boletos.

«No visiten Brasil con sus parejas, eso fue lo que me advirtieron, pero ya no podía hacer nada porque los pasajes estaban comprados», expresó Nicole. Aunque inicialmente no daba crédito a la idea, lo que vivió parece haber alimentado la leyenda.

Influencer confirma teoría

Nicole relató que el viaje transcurrió sin problemas y que incluso lo disfrutaron mucho, pero todo cambió al regresar. «Me fui como en febrero, fue increíble, todo iba bien, volvimos y terminamos, habrán pasado uno o dos meses».

Finalmente, concluyó su video con una gran recomendación para las futuras parejas: «Vayan a cualquier otro lado, pero no a Brasil». El viral acumuló más de 628 mil reproducciones y generó miles de comentarios, tanto de quienes confirmaban la teoría como de los que lo tomaron con humor y lo negaron.

Comentarios en redes sociales

«Llevamos 3 años y hemos ido a Brasil más de 4 veces», «10 años de pololeo, fuimos a Brasil y terminamos», «Eso el falso yo me fui con mi esposa actual llevo 6 años, tenemos dos hijos y estamos casados vivimos juntos, cuando el amor es verdadero dura para toda la vida», «voy a ir a brasil con mi novia, la vamos a pasar genial y nos vamos a casar».