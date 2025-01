Grave pelea entre hinchas en Mall de Valparaíso: «Hay que ser muy picantes»

En el contexto de la inauguración de la tienda de Santiago Wanderers, el pasado jueves 2 de enero, en el Mall Paseo Ross de Valparaíso. Se produjo una grave pelea debido a que uno de los simpatizantes del cuadro porteño se coló en la fila, lo que generó la trifulca.

El video, que se viralizó rápidamente en redes sociales, muestra que uno de los participantes de la fila «quiso hacer justicia» con sus propias manos.

Sin embargo, los hinchas olvidaron sus buenas convivencias, y cada vez se fueron sumando más participantes a la pelea, a la cual no se acercaron los guardias del recinto para detenerla a tiempo.

La disputa no fue solo lo peor, sino que también al lugar habían asistido varios niños, que estaban con sus papás presenciando el ataque.

A pesar del incidente, la apertura del local se pudo realizar de manera normal, una vez llegando los guardias y sacando a los sujetos del lugar.

Comentarios en redes sociales

Después de viralizarse en la plataforma X, salieron una serie de comentarios en contra de estas personas que no les importó ni siquiera la presencia de los niños. «Hay que ser muy picante para pelear por un puesto», «por qué no se respetan. No cuesta nada. Hay que ser gente», «nadie pensó en los niños».

Una persona que se «coló» en la fila habría sido el gatillante de un enfrentamiento a golpes por parte de un grupo de hinchas en la inauguración de la nueva tienda del club Santiago Wanderers en el Mall Paseo Ross de Valparaíso. pic.twitter.com/brFbCqvtKO — Sitio del Suceso SDS (@sitiodelsuceso) January 2, 2025

Cabe destacar que a la inauguración de la nueva tienda del equipo Santiago Wanderers llegaron varios jugadores del primer equipo como por ejemplo Jorge Gatica o Juan Ignacio Duma para compartir con los hinchas porteños.