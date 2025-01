Faloon Larraguibel arremete sin filtro contra Karol Dance: «Dijo que yo había entrado sin permiso a su departamento para sacarle dinero»

En el adelanto del capítulo de este miércoles de Palabra de Honor, se vivirá un impactante momento, luego de que Faloon Larraguibel se confiese en una actividad sobre las declaraciones que ha hecho su expareja, Karol Lucero.

«Yo conté cómo se había portado él conmigo después de que terminamos. Son cosas que viví. Ha pasado tanto tiempo que no tiene por qué ser algo malo. A él no lo he visto desde que terminé con él, no lo vi nunca más. Pero él hizo cosas que me molestaron, eso quizás mostró que tenía una espinita», comenzó relatando la participante.

Las polémicas declaraciones en contra de Faloon Larraguibel

Es en este contexto que, Fanny Cuevas se mete en la conversación, para dar detalles de una de las declaraciones que ha hecho el influencer sobre el tema. «Yo he escuchado a Karol hablar de Faloon, hace poco dijo que Faloon le había quedado debiendo plata y él tuvo que llamar a su marido».

Faloon Larraguibel entonces dará su versión del incidente. «Fue después de un año de que habíamos terminado que él llamó a mi ex marido para decirle cosas. Entre otras cosas, dijo que yo había entrado sin permiso a su departamento para sacarle dinero, cosa que no es así. Nunca mostró pruebas ni nada».

«Yo estaba embarazada en ese momento, no entendí por qué acudió a mi ex marido en vez de hablar conmigo», continuó señalando la comunicadora durante la actividad del reality de Canal 13.

Hay que mencionar que, en tiempo real, Palabra de Honor ya terminó con sus grabaciones y actualmente Larraguibel está en una relación con Raimundo Cerda, la que incluso ya hicieron oficial a través de redes sociales.