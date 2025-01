Esta es la técnica que uso Antonella Ríos para dejar de beber y fumar: «Más que decretándolo…»

¿Nuevo año, nueva vida? Eso suelen decir, y Antonella Ríos lo cumplió dejando vicios hace más de un año.

La actriz utilizó su cuenta de Instagram para postear un video donde confiesa que ya no fuma cigarros ni bebe alcohol, además explicó cómo dejó esos malos hábitos, aconsejando a sus seguidores.

«Estoy relajándome, muy contenta por los mensajes que me han llegado», partió diciendo.

Asimismo, fue que reveló como logró dejar de lado los vicios del cigarrillo y el copete.

Esta es la drástica técnica que utilizó Antonella Ríos

«¿Cómo dejé el copete? Lo dejé de un día para otro. El cigarro también. No fue gradual. Al contrario, tuvo que ser inmediato», aseguró.

Además, agregó que «El cigarro lo dejé hace aproximadamente diez años y todo lo que se fume, hace un año… que no es el cigarro, por supuesto».

Según la actriz, la técnica de la autocontención fue la gran herramienta que la ayudó. «Tiene que ser una decisión consiente. Repetirse: ‘yo no fumo, yo no tomo, no lo hago, no me gusta’. Si es que realmente quieres hacerlo, por supuesto», señaló.