¿Es enero el mes más favorable para las citas románticas? Experto opina sobre esta divertida teoría

La llegada de un nuevo año, siempre trae esperanza y hace que las personas se pongan optimistas. Así lo demuestran diferentes estudios realizados sobre el mes de enero y su posible relación con la unión de nuevas parejas.

Según recientes estudios sobre aplicaciones para citas, destacando Tinder, demuestran que durante estos primeros días del año las personas suelen mostrarse más positivas sobre la idea de encontrar una pareja. En sus informes además tomaron en cuenta la cantidad de interacciones y la velocidad de respuestas de los mensajes.

El popular experto del tema, el usuario de TikTok @enfermerojorgeangel, añadió «Me puse a pensar, a lo mejor después de Navidad te da el bajón y quieres estar acompañado».

«Cabeza, cabeza. Las enfermedades de transmisión están subiendo un montón. Se ha perdido el miedo al embarazo no deseado y esto no puede ser, de verdad, si no conoces a la otra persona siempre protección», agregó el usuario.

Los dichos recientes sobre este experto en citas, desataron una serie de comentarios del tipo: «¿Citas? Me acaba de dejar la novia», «25 años y ni siquiera una cita eh tenido», «Pensaba que soy la única que tiene ganas de complicarse la vida en enero», entre otros.

¿Qué día es el mejor para hacer MATCH?

Tinder, una de las aplicaciones más reconocidas para unir personas y establecer relaciones, reveló algunos datos interesantes derivados del análisis de su uso. Uno de los hallazgos más llamativos señala que el 7 de enero es el día con mayor probabilidad para encontrar a una pareja ideal dentro de la plataforma.

Sin embargo, diversos estudios han puesto de manifiesto que aproximadamente el 60 % de las personas logran establecer una relación amorosa entre finales de diciembre y las primeras semanas de febrero, siendo enero el mes en el que se concentra la mayor actividad en este sentido. Este período coincide con un tiempo de reflexión y renovación personal típico del inicio de año, lo que motiva a muchas personas a buscar una conexión especial.

Bajo este marco, enero se perfila como el mes más propicio para quienes desean encontrar pareja, ya sea por las resoluciones de año nuevo o por el interés renovado en el amor y las relaciones.