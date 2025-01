En diciembre, justo antes de la Navidad, se registró un doble homicidio en La Cisterna y otro en la comuna de Providencia, que generó gran conmoción. El autor del crimen, un hombre que afirmaba escuchar voces y ser dirigido por un mandato divino, fue identificado como Carlos Muñoz, apodado «Panda» por quienes lo conocían.

Muñoz fue responsable de varios asesinatos y agresiones, dejando al menos tres muertos y otras personas heridas.

El pasado domingo 22 de diciembre, «El Panda», cometió su primer asesinato en el Barrio Italia, donde apuñaló a Luis Adasme, un destacado músico de la escena del heavy metal chileno, causándole cinco heridas.

Horas después, en la comuna de La Cisterna, el criminal le quitó la vida a una madre de dos hijos y a un profesor de inglés.

Para empeorar la situación, también disparó a un vecino, quien aún se encuentra luchando por recuperar la capacidad de caminar.

¿Qué se sabe sobre el asesino?

Ayer, en un reportaje por T13, revelaron con detalles cuál fue el testimonio que dio el sujeto luego de cometer los crímenes y posteriormente entregarse a Carabineros.

«No tengo oficio, soy comerciante ambulante de La Cisterna» dijo el Panda.

La abogada del homicida comentó los verdaderos motivos que lo llevaron a cometer este actuar.

«Todo esto se detona porque supuestamente habría ocurrido un delito de violación a una persona cercana a él. Eran vecinos. Entonces él siente que lo traicionaron, que habían ocultado a la persona que había cometido el ilícito, lo protegieron. Por esto, él siente que es el llamado a hacerle justicia a esta persona afectada que es cercana a él, porque él en el fondo hacía la voluntad de Dios». Señaló la abogada.

La esposa del hombre que balearon, entró en conversación con el medio citado anteriormente y señaló cómo fue el actuar del homicida. «Él se fue tranquilamente, en ningún momento corrió». A esto, la mujer agregó, «lo conocíamos, no era malo, lo conocíamos bastante. En la pandemia venía a hacerle comida a la gente en la capilla, a servir, entonces por eso no entendemos por qué. Yo no le creo que está enfermo, siempre se vio una persona normal».

Cabe destacar que otro familiar del sujeto añadió más información, «lo hospitalizaron al Carlos, él tenía para estar tres meses hospitalizado. Él engatusó a la doctora que lo atendía en el psiquiatra y estuvo dos semanas, en dos semanas, ¿qué tratamiento le iban a dar?». «Él está enfermo, tiene esquizofrenia», concluyó.

Mientras se espera el informe médico que determine si el culpable es imputable o no, este debe permanecer en una unidad de evaluación dentro de un Hospital psiquiátrico.