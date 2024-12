La potente reflexión de Karen Paola en medio de rumores de quiebre con Juan Pedro Verdier

En noviembre pasado, Karen Paola sorprendió a sus fanáticos al revelar que estuvo separada por unos meses de Juan Pedro Verdier tras casi 20 años de relación y un hijo en común.

Todo comenzó por una filtración de Cecilia Gutiérrez, tras lo cual una seguidora le consultó en Instagram sobre su romance. Frente a esto, es que la cantante señaló que «a veces las personas pasamos por procesos y las relaciones también lo hacen. Llevar 20 años con alguien es un desafío constante, porque ambos vamos creciendo y cambiando con el tiempo».

Es en este contexto que, en los últimos días, los rumores de una nueva crisis solo aumentaron, al darse cuenta de que Karen Paola y Juan Pedro dejaron de seguirse en redes sociales, lo que podría adelantar el quiebre.

Frente a esto, es que en las últimas horas, la también influencer compartió una sentida reflexión, en la que señala que a través de las redes solo muestra una pequeña parte de su vida, dejando de lado su lado más vulnerable.

Karen Paola y la honesta reflexión de su vida

Por medio de sus historias de Instagram, Karen Paola escribió: «Este es un recordatorio para todos aquellos que creen que otros tienen vidas perfectas, donde todo es pasarlo bien. En realidad, no todo lo que brilla es oro. Que no se muestre ese lado más vulnerable no quiere decir que no exista o que no lo vivamos. Muchas veces uno se ríe en público y llora encerrado en una habitación».

«La pregunta es: ¿se puede pasar bien estando en mal? Creo que siempre va a depender de cómo quieras enfrentar cada momento. A veces uno puede, y otras veces, por más ganas que le pongamos, no lo logramos», continuó.

Para cerrar, Karen Paola agregó: «En conclusión, todos somos distintos, y por más que solo veamos en redes sociales el lado bonito de la vida de ciertas personas. Esto no es un indicador de que esa persona sea siempre feliz».