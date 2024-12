Debido a una mala compra: Hombre furioso choca su camioneta en automotora al no recibir reembolso

Un hombre de la ciudad de Utah, específicamente de la localidad de Sandy, Estados Unidos. Llevó la situación al límite, su nombre es Michael Murray y tuvo su día de furia. Compró una camioneta y decidió pedir el reembolso de la forma más inusual posible.

Se viralizó un video en redes sociales que muestra a un hombre frenético e indignado, estrellando su camioneta frente a la agencia de vehículos. Favorablemente, no hubo lesionados, pero la situación causó pánico entre los espectadores.

Según la Policía de Utah, Murray había comprado un Subaru Outback, en una agencia local de vehículos Mazda. Horas más tarde, al detectar las fallas que tenía la camioneta, volvió al lugar a intentar recuperar su dinero. Cuando los vendedores le dijeron que no podían. Aumentó la frustración del cliente.

En ese momento, Murray amenazó a la agencia de vehículos con estrellar la camioneta contra la puerta si no le devolvían su dinero antes de las 16:00 hrs. Finalmente cumplió su amenaza.

Sandy, Utah — A man tried to return a faulty car to the dealership, but they refused since it was sold “as is.” So he returned it anyway. pic.twitter.com/5DNbTs27A6

— The Ben & Skin Show (@BenandSkin) December 10, 2024