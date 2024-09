Remezón en Gran Hermano Chile: Participante rompió en llanto y aseguró que renunciará

Esta temporada de Gran Hermano ha estado marcada por las renuncias de los participantes, pues en tan solo dos meses ya van cinco que han decidido abandonar el reality por diferentes motivos, siendo tan solo uno de ellos reemplazado.

Frente a esto, es que en las últimas horas, una nueva jugadora reveló que tiene toda la intención de dejar «la casa más famosa del mundo». Estamos hablando de Linda Marcovich, quien ya logró alcanzar el top 10 del encierro.

Resulta que, en medio de la transmisión 24/7 de Gran Hermano, se pudo ver que Yuhui Lee se acercó a preguntarle qué le pasaba, ya que se veía sin ánimos. «¿Extrañas mucho a tu familia?», a lo que la gitana le respondió que «si… no quiero que me vean llorar.«.

Tras esto, es que mientras la abrazaba, Linda rompió en llanto y le dijo que hablaran después. «Me quiero ir», alcanzó a decir entre lágrimas. Mientras que su compañero le contestó: «Te entiendo, Linda. Anoche soñaste mucho, cierto».

¿Es linda la próxima en renunciar a Gran Hermano?

Posteriormente, la jugadora le aseguró a Yuhui que iba a renunciar al reality, pues extrañaba demasiado a su familia, especialmente a su hija de dos años. «Me voy a ir Yuhui, pero no le digas a nadie», le pidió.

«No Linda, no. Lo haces súper bien aquí», le dijo el ex MasterChef por la clara decisión de su amiga. Pero tras esto pasaron a mostrar la piscina de la casa, dejando en la incertidumbre si acaso su decisión es definitiva o no.

Pero se debe mencionar que en varias ocasiones Linda ha mencionado lo mucho que extraña a su familia, e incluso se ganó un saludo de ellos, tras cumplir el desafío de no fumar por algunos días.

Hay que recordar que en esta segunda temporada de Gran Hermano, son cinco los participantes que han renunciado al espacio. Sebastián Ramírez, Iván Cabrera, Íñigo López, Alexandra ‘Chama’ Méndez y Angélica Sepúlveda, quien había llegado en reemplazo del primero.