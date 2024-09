Lollapalooza Chile 2025: Este es el line up por día del esperado festival

A tan solo unos días de liberar el cartel completo de Lollapalooza Chile 2025, es que al mediodía de este martes 10 de septiembre, se reveló el line up por día del esperado festival y también se liberaron la venta de entradas por día.

Para comenzar, el viernes 21 de marzo será encabezado por Olivia Rodrigo una de las nuevas voces que están redefiniendo la música pop y el grupo electrónico Rüfüs Du Sol que cambió las reglas del juego y que ha ascendido de manera constante hasta convertirse en el mayor espectáculo de baile en vivo del mundo. También Benson Boone, Rawayana, James Hype, Girl In Red, Fontaines DC y más.

El sábado 22 de marzo, encabeza el festival Justin Timberlake una de las estrellas pop más famosas del mundo que nuevamente ha conquistado al mundo con su sexto álbum de estudio, ‘Everything I Thought It Was’ y su gira ‘The Forget Tomorrow Tour’ y el regreso de la icónica Alanis Morissette. Antes, Foster The People, Charlotte De Witte, Mon Laferte, Babasonicos, Nathy Peluso, Parcels, Barry Can’t Swim – Lasso y más

Para el cierre de Lollapalooza Chile 2025, el domingo 23 de marzo, los legendarios Tool, venerados por su combinación única de rock progresivo, metal y art rock. Shawn Mendes, su álbum más reciente, Wonder, debutó como el número 1 en la lista Billboard 200 y en varios mercados mundiales, lo que marca el cuarto álbum número 1 consecutivo de Mendes. También, Tate Mcrae, Zedd, Teddy Swims, Los Tres, The Marías, Inhaler, Sepultura, Lucybell, Wave To Earth, Artemas, Dillom y más.

Venta de pases diarios para Lollapalooza 2025

Por otro lado, la venta de pases diarios para Lollapalooza Chile 2025 ya a la venta a través de Ticketmaster. Aprovecha las Entradas Generales 3 Días en Preventa 3 antes de que se agoten. Entradas VIP: Lolla Lounge y Platinum, disponibles a precio regular (preventa, agotadas).

Así que a continuación te dejamos el precio de las entradas por día en sus tres preventas para que aproveches de inmediato:

Preventa 1: $156.800

Preventa 2: $179.200

Venta general: $201.600