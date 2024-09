Impacto en Gran Hermano Chile por nueva renuncia: Participante no se despidió de sus compañeros

Parece que las cosas no están muy bien al interior de Gran Hermano, pues en casi dos meses ya lleva tres renuncias, siendo la última este domingo, cuando Íñigo López decidió dejar el espacio por su salud mental.

Y a poco más de 48 horas de esta situación, se suma una nueva salida del reality de CHV, en esta ocasión por parte de una participante que en varias ocasiones había mencionado que quería irse.

Estamos hablando de ni más ni menos que de Alexandra ‘Chama’ Méndez. Esto luego de que el portal Fotech, confirmara con fuentes de la producción de Gran Hermano que había decidido renunciar al programa.

Pero la cosa no se queda ahí, ya que de acuerdo a las últimas informaciones y lo que sus propios compañeros comentaron en la transmisión 24 horas, la venezolana dejó el encierro sin despedirse de ninguno de ellos.

Siguiendo por esta línea, se reveló que durante la emisión de esta noche de Gran Hermano, se deberían conocer más detalles de su renuncia.

Se debe indicar que, hace tan solo unos minutos, desde la cuenta oficial de Instagram de «la casa más famosa del mundo», confirmaron su decisión de abandonar el espacio, indicando que «tras un mes y medio de encierro, Chama abandonó la casa de #GranHermanoCHV de forma voluntaria».

Las polémicas de Chama al interior de Gran Hermano

Hay que mencionar que en el último tiempo, Méndez ha estado en el centro de la polémica, pues durante la jornada del domingo, se llevó una dura sanción junto a Manuel Napoli y Angélica Sepúlveda tras una violenta pelea, pasando los tres directo a placa, sin posibilidad de salvación.

Tras esto, es que en el último capítulo, Chama partió al confesionario quejándose de que quería renunciar a Gran Hermano, pero que, de hacerlo, perdería la mitad de su sueldo, lo que la tenía indignada.

«Al menos valórame y dame el dinero. Sabes que lo necesito, y estoy aquí porque necesito mi dinero, mi platita», comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, agregó que «Vengo de otro país a trabajar, necesito mi dinerito. Págame, dime ‘renuncia, ándate a la mierda, pero aquí está tu plata’. Pero no, me dices ‘toma la mitad’. De verdad, tengo dos meses aquí y solamente me vas a pagar uno solo».