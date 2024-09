Belén Mora confesó haber tenido sueños «hot» con reconocida figura de Chilevisión: «Fue un sueño incómodo…»

El día de ayer se emitió un nuevo capítulo de Podemos Hablar, programa de conversación donde los invitados son mayoritariamente diversas figuras del mundo del espectáculo.

Esta vez fue el turno de Belén Mora, quien fue invitada junto a Toto Acuña, su pareja, y se refirieron al embarazo de la comediante.

Asimismo, Mora asombró luego de revelar un particular sueño de tono erótico con una reconocida figura del canal.

Este fue el sueño erótico que tuvo Belén Mora

Todo empezó cuando el conductor Julio César Rodríguez le preguntó si era cierto el mito de que la libido aumentaba en las mujeres embarazadas.

«Deseo hay, el tema es que el cuerpo no acompaña», respondió rápidamente la ex morandé con compañía.

Para matar la curiosidad, JC preguntó «¿Es verdad esto de los sueños eróticos de Belén o es un mito que se está esparciendo por la comarca?»

En esta línea, Belenaza aseguró que: «efectivamente, en el segundo trimestre del embarazo aumenta la libido, se regulan un poco las hormonas, y aumenta mucho el deseo sexual. Entonces, he tenido sueños súper raros y medios hardcore, violentos, sórdidos. Gore, esa es la palabra».

Además, agregó que «Por ejemplo, he tenido sueños con Toto y otra mujer, sueños interesantísimos».

Julio Cesar no dudo en consultar si había tenido sueños con algún personaje reconocido de la TV. «Tuve un sueño en particular, donde, además de Toto, había otra persona, por la que no siento ni una atracción, y que lamentablemente es conocido, y que lamentablemente trabaja en este canal», refiriéndose a Chilevisión.

«Tuve un sueño con una persona, pero te lo juro por mis hijos, por esta guagüita, que hasta en el sueño me sentí incómoda, porque en mi sueño estaba el Toto también. Era como primero contigo, después con él», reveló.

En una especie de «¿Adivina quién?», los invitados trataban de averiguar quién era el personaje incógnito que apareció en los sueños de Belén Mora. «Trabaja en el matinal con Julito», confesó.

En ese contexto, reveló que no se trataba de Luis Ugalde ni de Roberto Cox. Para concluir, la humorista desmintió lo dicho anteriormente y reveló que estaba bromeando. «Estoy hue… no es del matinal, pero es un rostro de este canal», aseguró.

Cerró diciendo que «Fue muy raro, fue un sueño muy incómodo».