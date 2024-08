Reconocido ex futbolista cuenta la cruda historia de cómo conoció a su padre: «Nunca se dio la oportunidad de…»

En la noche del viernes, se emitió un nuevo capítulo de Podemos Hablar, programa nocturno de Chilevisión donde reconocidos personajes conversan y reflexionan temas personales con Julio Cesar Rodríguez.

En esta ocasión, uno de los invitados fue Marcelo «Toby» Vega, ex seleccionado nacional de futbol, que se sinceró y reveló detalles de una profunda historia con su padre.

La revelación de Toby Vega

Comenzó diciendo que fue criado por su tía, ya que fue abandonado por su padre cuando apenas era un bebé y comentó que «claramente yo no sabía quién era mi viejo».

En ese contexto, señaló que debuto en el futbol profesional a una corta edad, y desde el colegio se iba a entrenar, tomando colectivo y pagando los cuatro pasajes para así poder viajar solo.

No obstante, siempre se subía un hombre de edad al vehículo. «Después yo ya me acostumbré. Yo decía ‘se aprovecha de que pago los cuatro pasajes, a lo mejor no tiene para pagar», comentó.

Además, agregó que «yo me bajaba en el parque que estaba al frente al estadio y él seguía. Nunca me habló».

Asimismo, mientras avanzaba la conversación con Julio Cesar, indicó que en cierta ocasión «estoy viendo el preeliminar de Tierra Amarilla-Copiapo… y lo veo jugar. Ahí digo, ‘oye ese gallo es el que se sube al taxi», mencionó

“Era más bueno que la cresta para el fútbol y yo digo, ‘oye el gallo bueno’, Y el utilero que estaba atrás, me dice, ‘oye, pero qué te haces el hue…, si es tu papá, el huaso Vega'», recordó el panelista de TNT.

«Lo quedo mirando, porque yo no sabía, yo pensaba que era un tipo más, pero era mi viejo, el que me mandaba regalos para las pascuas, para todo», reflexionó.

Para cerrar, Toby Vega señaló que pese a todo nunca habló con él. «Nunca se dió la oportunidad, porque igual después me lo encontraba, pero era más complicado. Yo podría haberlo hecho, pero había un resentimiento con él», concluyó.

También puedes leer en Radio Corazón: Top Chef VIP: filtran a los competidores de la nueva temporada del programa de cocina