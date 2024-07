La impactante predicción de Latife Soto para el futuro de Chile: «Van a haber disturbios»

No cabe duda que la noticia de los últimos días en nuestro país ha sido el alza en las cuentas de la luz, que incluso podría llegar a un 60% para algunas familias. Por lo mismo que Latife Soto no podía quedarse ajena a este tema de importancia nacional.

Es en este contexto que, durante su programa por Instagram junto a José Antonio Neme, es que la tarotista advirtió que la cosa se vendría bastante complicada en Chile durante los próximos meses, a raíz de esta situación.

«El tema de la luz va a traer mucho conflicto, mucho estrés para las personas, van a haber disturbios», comenzó señalando Latife Soto. Junto con agregar que «lo que pasa es que, a lo mejor, no todas las personas se han enterado de esto, pero el otro día fui a Enel y eran puros gritos en atención al cliente».

Pero la cosa no se queda ahí, ya que aseguró en su espacio online que «no todas las personas van a poder pagar y yo no veo ayuda, entonces vamos a tener que estar a oscuras, no usar luz. Van a haber disturbios en un tiempito más, porque la mayoría va a tener el problema de no poder pagar y no tener luz».

Latife Soto y su previa predicción sobre Chile

Hay que recordar que, hace unos días, Latife Soto conversó con FMDOS, donde aseguró que para las próximas semanas se vendrían una serie de cambios. «Estamos ante una vieja caída que estábamos esperando hace mucho tiempo, van a caer todas las viejas estructuras. Vienen cambios de paradigmas».

«Aquí lo que más hemos visto es que viene un vuelco en la parte política, todo viene como hacia la extrema derecha y cae el socialismo extremo. Vienen los cambios», continuó la guía espiritual. Junto con mencionar que «viene un nuevo ciclo con este Neptuno-Saturno, se aproximan cambios grandes. Lo que hoy existe se va a caer».