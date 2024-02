Naya Fácil reveló en redes sociales su candidatura para ser embajadora del Festival de Viña 2024

Este domingo, 25 de febrero, comenzará uno de los eventos más esperados del año. Hablamos del icónico Festival de Viña, instancia donde no solo destacan los artistas, jueces e invitados. Si no que también a los esperados reyes, quienes siempre dejan momentos inolvidables para la cultura pop del país.

Este año han sido múltiples los famosos que se lanzaron para ser la reina y el rey de Viña del Mar. De hecho, algunos de estos son Eskarcita, Hans Valdes, Jorge Aldoney y Skarleth Labra.

Sin embargo, durante la jornada de ayer martes, a tan solo unas horas de que se cerrara las postulaciones, una nueva candidata se unió al icónico listado. Esta sería la querida influencer Naya Fácil.

Naya Fácil y su candidatura

«Yo no sé cómo puedo lanzar mi candidatura para embajadora de Viña. Quiero lanzarla, de verdad» confesó la chiquilla a través de sus historias.

Posteriormente, añadió que le encantaría debido a que «tengo buena relación con la gente de Viña, conozco mucho Viña». Incluso destacó que en múltiples ocasiones ha ido a la ciudad costera, sea «en sus buenos momentos, en sus malos momentos».

Es importante recordar que, tras los incendios forestales que afectaron a la región de Valparaíso, Naya Fácil fue de las primeras influencers que se movió para llevar a ayuda a los damnificados. No solo eso, también llego a juntar más de 30 millones en cuestión de horas para apoyar a las víctimas de la catástrofe.

Tan solo faltando un par de días para que empiece el esperado Festival de Viña 2024, la chiquilla destacó cuanto le «gustaría candidatearme para eso».

«No sé cómo se hace, chiquillos, no he tenido tiempo para buscar», reveló finalmente. Destacando que esa era la razón de porque no había lanzado su candidatura.

En el mismo contexto, decidió pedirle ayuda a sus queridos seguidores. Esto en búsqueda de que alguien se pusiera la capa e investigara como debía postular.

¿Naya Fácil futura reina de Viña?

La chiquilla no se hizo de esperar, y a los pocos minutos de revelar aquellos inéditos detalles, fue contactada por el medio de espectáculo TiempoX. Quienes apoyaron la idea, y la ayudaron a lanzar la esperada candidatura.

«Quiero comentarles que me acabo de inscribir oficialmente como candidata para ser embajadora de Viña», reveló con gran emoción.

Posteriormente, ante las dudas de sus seguidores, destacó que «voy sin rey, voy solita». Sin embargo, en la misma mencionó que eso no era ningún problema para ella.

A través de sus historias hizo un llamado a votar por ella. De hecho, entre risas la chiquilla lanzo su divertido eslogan de campaña.

«Vota Fácil, vota Naya», cerró juguetona, animando a sus seguidores.