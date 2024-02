Lluvia en Santiago: Revelan que las precipitaciones podrían volver a la capital durante estos días de febrero

Las últimas semanas en Santiago estuvieron marcadas por las altas temperaturas, incluso una ola de calor que hasta superó los 40 °C en algunos sectores de la región Metropolitana. Pero al parecer, tendríamos un cambio en esta situación para los próximos días de febrero.

Resulta que, de acuerdo a lo señalado por varios sitios especializados en ver el tiempo del país y también meteorólogos, las precipitaciones que podrían caer en la capital dentro de los próximos días, se darían en un contexto de altas temperaturas.

En ese sentido, de concretarse este nuevo fenómeno en Santiago, la lluvia solo se registraría en las comunas de la Región Metropolitana.

¿Se viene la lluvia en Santiago?

Bajo ese contexto, el sitio web AccuWeather publicó el pronóstico del tiempo para los próximos días, y aseguró que el viernes 23 de febrero podrían volver las lluvias a la capital. Además de las precipitaciones, la mínima será de 12 grados y la máxima llegará a los 28 grados.

Pero esto no es todo, ya que desde la misma plataforma explicaron que este fenómeno podría extenderse hasta el sábado 24 de febrero, en donde la mínima será de 10° C grados y la máxima de 29° C.

Por otro lado, Gianfranco Marcone, meteorólogo de Canal 13, se refirió a las reales posibilidad de una nueva lluvia en Santiago para el verano de este 2024: «En meteorología todo es posible, sobre todo con el fenómeno del Niño potenciadísimo», señaló el especialista del tiempo tras revelar si pueden caer precipitaciones en los próximos días.

Finalmente, es necesario mencionar que a pesar del verano, la temperatura irá descendiendo, por lo menos en los últimos días de febrero.