Ignacia Michelson revela la verdad de su salida de Gran Hermano Chile

Para sorpresa de muchos, Ignacia Michelson se convirtió en una de las participantes más queridas de Gran Hermano Chile, pues a pesar de que la mayoría creía que la chiquilla llegaría solo a armar polémicas en el encierro, terminó encargada de separas las peleas de sus compañeros y mandarse algunas frases para el bronce.

Es en este contexto que a principios de mes, la influencer tuvo que abandonar el programa, luego de sufrir una fuerte reacción alérgica a un chocolate, lo que la dejó más que asustada y llevó a pedir la renuncia.

Frente a esta situación, Ignacia Michelson aclaró en Instagram que este era el motivo de su salida de Gran Hermano. «Me comí dos chocolates y me dio alergia, no sé cómo. Yo soy alérgica a la frambuesa… y ahora a esos bombones. Estuve muy asustada, así que por eso me fui».

«Muchos creen que fue por contrato y algo así. Cero que ver. Me fui porque estaba muy delicada de salud. Tengo otitis, estaba con vértigo y después me dio la reacción alérgica, (entonces) dije ‘son señales, quiero estar bien’», agregó a los pocos días de dejar el reality.

Pero ahora, la Nacha participó de un evento discotequero, en el que dio a conocer los verdaderos motivos por los que renunció a Gran Hermano y que no tendrían mucho que ver con la reacción alérgica que sufrió.

Este es el motivo por el que Ignacia Michelson renunció a Gran Hermano

De acuerdo a lo consignado por La Cuarta, Ignacia Michelson confirmó que todo se debía a que tenía un compromiso previo. «El 14 de octubre tenía un matrimonio. (…) Entonces (los de producción) me dicen ‘Nacha, ¿tú estás dispuesta a llegar a la final?’. Yo dije ‘wey, ni de verga’».

«Puedo estar máximo hasta el 11 de octubre porque el 14 se casa una de mis mejores amigas. ¿Adivinen qué? ¡No sé casa!», aseguró al público. «Me fui antes y no se casa wey».