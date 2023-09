Nuevo capítulo de El Purgatorio promete con invitados de alto impacto

Este jueves en la noche, se estrena un nuevo capítulo de El Purgatorio, el que sin duda promete a lo grande, con dos polémicos chicos reality que contarán de alguna papita. Nos referimos a Angélica Sepúlveda y Arturo Longton.

La primera es conocida como la ‘Fierecilla de Yungay’, debutó en el reality show “Granjeras” en el año 2005, ganándolo y transformándose en un gran personaje para este tipo de programas. Debido a su notable personalidad y carácter único. Fue así como luego integró otros espacios de telerrealidad, como ‘1810’ y ‘Mundos opuestos’, todos de Canal 13.

Angélica Sepúlveda tuvo su última participación en TV en el proyecto de telerrealidad de Mega ‘¿Volverías con tu ex?’, en el año 2016, y a pesar de mantener una vida alejada de los medios de comunicación, es una persona muy activa y opinante en redes sociales.

¿Qué esperan de su paso por El Purgatorio?

Sobre su participación en El Purgatorio, sentenció que «las emociones van a estar sin control. Creo que no habrán respuestas políticamente correctas, pues Arturo y yo no tenemos filtro y respondemos sin que nos importe la opinión de los demás. Será un reencuentro donde nos diremos unas cuantas verdades y espero que no salten chispas».

En cuanto a irse al cielo o al infierno, manifestó. «Mi vida ha sido un limbo constante, muchas veces he estado muy cerca del paraíso y otras pegadita al infierno. Por eso no le tengo miedo al infierno, porque cuando el demonio es correcto, el infierno es perfecto».

Por su parte, Arturo Longton hizo su debut en el reality ‘La granja’ en el año 2005, para luego integrar los proyectos ‘Expedición Robinson: Isla Vip’, ‘1810’ y ‘Mundos opuestos’, los cuatro de Canal 13. La figura televisiva también participó, interpretándose a él mismo, en las películas ‘Stefan v/s Kramer’ y ‘El ciudadano Kramer’.

Muy recordado es el conflicto que él y Angélica tuvieron en uno de los reality que coincidieron: ‘1810’. Ambos protagonizaron una fuerte disputa tras perder una competencia colectiva.

«Creo que la gente tiene muchas expectativas de vernos juntos a mí y a la Angélica, y de todo lo que me pregunten en ‘El Purgatorio’ diré siempre la verdad, por eso creo que me iré al infierno. Además, dicen que se pasa mejor allá», declara Longton.