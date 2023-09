Ex de Seba Ramírez es la nueva participante de Tierra Brava: «Me ha ido pésimo en el amor»

Cada día queda menos para el estreno de Tierra Brava, por lo que ya se están confirmando a los primeros participantes. Y la octava figura es Camila Campos, quien partió en TV con un segmento en Tu Día, además de hacer noticia por su romance con Sebastián Ramírez.

«Este tiempo me metí de lleno en las redes sociales. Tengo un canal de tiktok sobre contingencia porque siempre me ha gustado la política y puedo hacer algo que me apasiona, que es informar sobre lo que pasa en el país», comenta la periodista.

La joven apodada Camilísima, reveló que esta es la cuarta vez que le ofrecen entrar a un reality. «Nunca antes acepté porque yo estaba trabajando de periodista y no quería dejar mi trabajo. Pero soy muy camaleónica y necesito estar en constante cambio para estar bien conmigo misma. Por eso decidí lanzarme a la piscina ahora».

«Yo soy mística, le intento encontrar el sentido a todo, y siento que por algo yo tenía que salir de mi trabajo, para tener la oportunidad de entrar de otra manera. Eso a pesar de que me carga el campo, soy súper citadina, súper de mall, y nunca he visto una vaca, salvo en la granja educativa cuando era niña», sostiene Camila.

¿Qué espera Camilísima de Tierra Brava?

Definiéndose como muy segura de sí misma, la influencer asegura que lo que la atrajo del formato de Tierra Brava fue la competencia física. «Soy súper deportista, pero no soy tan buena para el deporte. Diría que soy un poco torpe, pero empeñosa, de hecho, siempre quise hacer el servicio militar. No soy Messi, pero la peleo».

Además, dice tener una personalidad muy intensa y que recién ahora la está aprendiendo a manejar. «Tengo un carácter súper fuerte, pero desde que me metí a lo místico intento trabajar la empatía, ver al otro desde la compasión, respirar. Cuando sucede el caos, mi mantra es encerrarme y citar a Britney Spears, la canción ‘Work Bitch’: canto ‘Hold your head high, fingers to the sky’, una sacudida de pelo, y a seguir, miércale».

Así, ante los conflictos de convivencia, Camila asegura que no quiere pelear con nadie. «Cuando peleo con alguien me voy, me encierro en el baño y hablo sola para dejar ir, es mi manera de hacer ‘om’. Es lo que siempre hago cuando peleo con un pololo o con mi familia. Aquí va a ser gracioso porque va a ser con cámaras, creo que el baño va a ser mi mejor amigo».

Finalmente, en torno al amor, Camilísima insiste en que no ha tenido suerte, y que está abierta a conocer gente en Tierra Brava. «Me ha ido pésimo en el amor. Yo pienso que, si no es aquí, en la otra tierra tendrá que resultarme. Supongo que habrá chicos llamativos en el encierro, y esta es una oportunidad para encontrar el amor», asegura. Para ello, dice, entrará en total soltería, y dispuesta a pasarlo bien, sin prejuicios.

«Los micromachismos me desesperan, especialmente que todavía se le aplauda al hombre ser un picaflor y no a la mujer. Yo soy una mujer sin prejuicios, no juzgo a nadie, no me meto en la vida de nadie, respeto todas las decisiones, actos y opiniones, y me gustaría que se entienda que ley pareja no es dura. Por eso quiero dar el ejemplo, y si estoy soltera y me dan ganas de ‘picaflorear’, voy a ‘picaflorear’, y espero no ser juzgada», adelanta.