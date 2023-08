Gran Hermano Chile: ¿Quién es Eskarcita, la supuesta nueva participante del reality?

Este miércoles, Chilevisión confirmó parte de los rumores que circulaban hace un buen tiempo sobre Gran Hermano Chile, pues a raíz del éxito que ha tenido el programa, se afirmó que buscarían extenderlo, sumando a nuevos participantes al encierro.

Por lo mismo que, durante la tarde, se mostró el primer adelanto, en el que se muestra entre las sombras a la nueva jugadora, descrita como «impulsiva, directa, una bailarina cuyos movimientos reflejan su ingenio e inconmensurable belleza. Dos cualidades, un solo objetivo: ganar. Llega a la casa y sentirán sus pasos».

Y luego de que quedara más que claro que la chiquilla que hará ingreso a Gran Hermano Chile no es Ignacia Michelson, pues esta no le pega mucho al baile, sino que se trata de una DJ, otro nombre comenzó a ganar más fuerza.

¿De quién se trata la nueva participante de Gran Hermano Chile?

La joven, que sería la nueva jugadora del reality, se trata de Eskarcita, una influencer de Instagram y TikTok, que además activó hace poco su perfil en Arsmate, la plataforma chilena de contenido para adultos.

Aunque hasta el momento no está confirmado que ella ingrese a la casa de Gran Hermano Chile, en febrero pasado, participó del primer casting para entrar al reality, pues incluso compartió una postal posando desde Chilevisión con el mensaje «El verdadero SE VIENEN COSITAS».

Como era de esperar, las redes sociales de inmediato comenzaron a reaccionar al posible ingreso de Eskarcita al programa de CHV, con algunos no muy de acuerdo con la situación, ya que no les gustó su presentación.

«‘Un solo objetivo: ganar’ JAJAJA apenas se le acabe la inmunidad se va»; «¿le daremos una chance o la rajamos apenas se dé la oportunidad?»; «ya me cayó mal»; «Queremos eliminar a la Francisca y nos meten 2 Franciscas más»; «creo que es una chica desconocida porque uno la michelson no es bailarina» y «bueno me importa un pico quien entre mientras no me webeen a mis protegidas».