«Planeando nuestra separación»: El Bloque 8 preocupa con inesperado mensaje

El Bloque 8 es sin duda uno de los grupos de cumbia del momento en nuestro país, pues los chiquillos tienen la grande con sus presentaciones a lo largo de Chile, además de sus recientes lanzamientos que encantaron a sus fanáticos.

Hay que recordar que hace solo unas semanas estrenaron su primer temita de este 2023, estamos hablando de ‘Quiero Ver’, el cual trae una gran sorpresa en su videclip oficial, pues aparece ni más ni menos que nuestro querido Chanchiguagui, sacando sus pasos prohibidos.

Sobre esta canción, El Bloque 8 deja más que clarito que es lo que buscan de su público, gozar de la cumbia y mover el cuerpo sin parar. «Esta es mi cumbia y nunca pares de moverte, Baila mi cumbia solo es cosa de atreverse», es parte de lo que dice la letra.

Pero hace tan solo unos minutos, el grupo ganador del Premio MUSA a Artista Tropical del 2021, dejó más que preocupados a sus fanáticos con una particular publicación en Instagram.

¿Qué pasa con El Bloque 8?

Resulta que desde la cuenta oficial de la banda, subieron una foto en blanco y negro de su vocalista, junto al simple pero potente mensaje: «Si estás planeando nuestra separación, si no te duele ver cómo sufro yo, mátame ahora».

Como era de esperar, en cosa de minutos, los usuarios dejaron decenas de comentarios, con muchos asustados de que esto tenga relación con algún posible break en El Bloque 8.

«Hay que avanzar en la vida… Vamos con todo»; «No jueguen con nuestros sentimientos»; «Queeeeeee!!!! Porque juegan con mi ansiedad»; «Hmno no me hagai esto»; «Soporté la separación de mis viejxs pero de verdad que esta me deja en el piso» y «ya estoy triste porfavor que no sea nada que ver con separarse no lo superaría muero muero» es parte de lo que les escribieron.