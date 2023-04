¡Zúmbale Primo nos visitó en los estudios de Radio Corazón!

La tarde de este lunes, nuestro Chanchiguagui recibió la visita de los chiquillos de Zúmbale Primo. Quienes llegaron hasta el estudio de su Radio Corazón, para hablar del gran éxito que han ganado en el último tiempo entre el público, que siempre llegan a verlo.

Sobre esto, Alex Muñoz afirmaron que «Nos hemos preocupado un poco de la cumbia ranchera, de lo que se venía haciendo de antaño y actualmente. Musicalmente nos preocupamos y también vocalmente. Acá está nuestro amigo vocalista Rurick Marcelo, que nosotros como agrupación y también como sus compañeros lo admiramos mucho. Y lo que él hace en la cumbia ranchera no estaba prescrito, nadie lo había hecho, traer una voz de esa calidad a la cumbia ranchera en si, no existía».

«Jamás se había visto que un grupo ranchero, hiciera como un tipo concierto arriba de un escenario, donde va todo muy bien encajado, las canciones muy bien ligadas y donde también hacemos cantar a la gente. De las 20 canciones que presentamos en un concierto, la gente, las 20 canciones las corea» agregó.

Siguiendo por esta línea, nuestro locutor le preguntó al vocalista de Zúmbale Primo, sobre el momento en el que se dieron cuenta de la gran popularidad que tienen entre la gente.

«La pandemia fue ese punto de inflexión, la gente consumió mucho un DVD en vivo que nosotros grabamos en Llanquihue. De hecho, en la plataforma TikTok hicieron hasta un trend con la canción que está sonando (cinco días). Ese es el punto de inflexión y desde ahí, gracias a Dios, no paramos y casi todos los fin de semana tenemos eventos» señaló Rurick.

Lo que hace destacar a Zúmbale Primo en la ranchera

Tras esto, Chanchiguagui le consultó a Nelson sobre el factor que hace que Zúmbale Primo marque la diferencia con el resto de grupos de ranchera, dándole un sonido diferente, el que sin duda ha dejado la grande.

«Acá hay puntos muy importantes, por ejemplo la voz de nuestro amigo Rurick, bueno cada integrante tiene su parte fundamental. Nosotros sabemos que si no está uno de los siete músicos que estamos acá, sería muy complicado lograr lo que estamos logrando, hacemos reconocimiento a nuestros compañeros que no están en la entrevista pero están abajo, que son muy talentosos y por supuesto a mí me encanta trabajar con mis amigos, disfruto mucho estar en el estudio cuando grabamos, el momento de crear canciones» comentó.

Junto con mencionar que «había muchas bandas que eran muy reconocidas, pero era, escuchar siempre lo mismo. Entonces, lo que yo quise hacer es buscar algo distinto, ocupar otros instrumentos, ocupar otro estilo de vuelta de las canciones, un acordeón tocado distinto, porque uno dice un acordeón ‘ay ranchera, ah corrido, ah vals’, pero un acordeón se puede tocar de una manera más dulce de una manera más melodiosa, entonces es por ahí que cada uno se preocupó de su instrumento para poder lograr este proyecto».

Revisa el resto de la entrevista de Zúmbale Primo en el link a continuación.