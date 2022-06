Caso enfermera apuñalada: ¿Quiénes son los sospechosos y por qué?

Sin duda, uno de los casos que más ha llamado la atención a lo largo del último tiempo es el de Pola Andrea Álvarez Cortés; una enfermera de 32 años que fue brutalmente apuñalada a la salida de su trabajo en Las Condes.

La profesional de la salud, quien trabaja en la Clínica Cordillera, fue internada en la Unidad de Tratamientos Intensivos del mismo centro médico. Pero, ¿cuáles son las antecedentes del caso policial que sacudió al país? Acá te dejamos todo lo que necesitas saber.

¿Quiénes son los principales sospechosos del delito?

La familia de Pola Álvarez, aseguró que la enfermera sufría de bullying y amenazas por parte de una excompañera de trabajo. Una de las trabajadoras del hospital reveló que: «habían malos tratos, habían enfermeras que llegaban y no te saludaban, que te humillaban; si te podían gritar lo hacía. La Pola nunca fue así, siempre fue distinta».

Según reportó La Cuarta, Katherine reveló la personalidad de la principal sospechosa de ser la autora intelectual del crimen. «a ella le gustaba mucho humillar a las alumnas. No solamente a mí, sino que a todas las alumnas que tenía a cargo. Ella era muy denigrante con nosotros siendo alumnos. No era como que yo me sintiera en confianza».

La detención del atacante

Por otra parte, durante horas de la madrugada de este miércoles se confirmó la detención de dos personas involucradas en el crimen. Y si bien en un comienzo se barajaba un posible sicariato; los detenidos son una pareja de profesionales de la salud.

La identidad del atacante ya se confirmó. Se trataría de Enrique Hanson González, quien también es enfermero. A través de redes sociales; quedó claro que el hombre es dueño de la misma motocicleta que se encontró en el lugar de los hechos.

AHORA: Detectives de la Brigada de Homicidios Met. detuvieron a dos personas por su presunta responsabilidad en el Homicidio Calificado en Grado de Frustrado, ocurrido el 26 de junio en #LasCondes en contra de una enfermera. Investigación en conjunto con @fiscaliaoriente pic.twitter.com/q0peBITRGf — PDI Chile (@PDI_CHILE) June 29, 2022

Con respecto a la sospechosa que ahora está detenida; se sabe confirmó que ella mantenía una mala relación con Álvarez. Lo que quedó evidenciado en una carta que ella misma escribió reclamando en contra de Pola.

«La enfermera Pola Álvarez comenzó a tratarme despectivamente cuando asumió la jefatura, dejándome con técnicos que no realizaban su trabajo, siempre en el área respiratoria, exponiéndome a mí, más que a nadie, al contagio y a la mayor demanda de pacientes, sabiendo que yo estaba saliendo de la convalecencia de Covid-19″. Una versión conflictiva con los testimonios de personas que conocían a Pola; quienes aseguran que Álvarez es una persona bastante agradable.