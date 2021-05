Vasco Moulian en picada contra Pablo Chill-E: «Para mi es un delincuente» El panelista Vasco Moulian comentó la bullada detención del cantante, luego de ser sorprendido en un auto con encargo por robo.

Una vez más, Vasco Moulian hace noticia por sus dichos. En esta ocasión, el panelista se fue con todo en contra del cantante de trap, Pablo Chill-E.

Y es que recordemos, el artista ha estado en boca de todos los últimos días. Esto, debido a la bullada detención que tuvo en Lo Barnechea, tras ser descubierto circulando dentro un auto marca Jaguar, que mantenía un encargo por robo. Además, el entuerto terminó con una persecución policial y un choque contra un poste.

Fue dentro de este contexto, que el tema fue pauta durante el programa ‘Zona de Estrellas’, en donde Vasco Moulian participa. Y aquí mismo, el panelista sin pelos en la lengua, lo trató de delincuente.

Vasco Moulian contra Pablo Chill-E

Según la información que recoge La Cuarta, mientras conversaban en el programa sobre la detención del cantante, Moulian se sumó a las declaraciones que dio la subsecretaria de Preveción del Delito, Katherine Martorell.

La que durante el día de ayer, señaló lo siguiente sobre Pablo Chill-E: «Esta es la cuarta vez que es puesto ante los tribunales de justicia. Y esperamos realmente que esta persona quede privada de libertad».

Tal parece, Vasco Moulian se mostró muy de acuerdo con las palabras de la autoridad. Ya que lanzó las siguientes declaraciones: «Ojalá pueda estar tras las rejas aunque sea un ratito. Para mi es un delincuente».

Sin embargo sus comentarios no se terminaron ahí, sino que además agregó que «es un cabro de Puente Alto, no hay que estigmatizar. No debe haber tenido una super educación lamentablemente. Debe haber ganado mucha plata por el éxito de su música, que yo encuentro un horror. El ego y cómo ha administrado su fama, los lleva a este punto».

Luego de que sus compañeros de programa le confirmaran que quedó con arresto domiciliario, el panelista se sorprendió y dijo que «mañana lo vamos a ver afuera, en el Rio Mapocho cantando trap».