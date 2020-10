Paty Maldonado sin filtro por bajo rating de ‘Bienvenidos’: «Más marcamos nosotras» Tras conocerse la baja de rating de 'Bienvenidos' en el último tiempo, Paty Maldonado no se guardó nada al criticar el matinal.

Ya te contamos recientemente que el matinal ‘Bienvenidos’ está pasando por un complicado momento a raíz de la baja en sintonía de los últimos días. Es más, este martes recién pasado tuvieron una reunión de emergencia tras quedar en el último lugar.

A raíz de esto, una que no quiso quedarse callada fue Paty Maldonado, quien en su programa online ‘Las Indomables’ se refirió a esta situación. «Tener 2.600 personas en vivo y en directo es maravilloso» celebró, a lo que Cata Pulido recordó el bajo rating del matinal de Canal 13. «Marcó tres puntos», frente a lo que la opinóloga lanzó: «Más marcamos nosotras».

Siguiendo por esta línea, Maldonado realizó una reflexión: «Nosotras marcamos mucho. Anoche tuve una conversación con un amigo, a quien yo quiero mucho, resultado, que me dijo lo siguiente, ‘Maldonado, te quiero contar que yo me voy a trabajar, llego a un lugar que es conocido, llego y me dicen ¿viste lo que dijo la Maldonado? Yo lo encuentro maravilloso».

Hay que recordar que el pasado martes 20 de octubre, ‘Bienvenidos’ marcó solo 3 puntos de rating, quedando en el último lugar de la mañana, lo que de inmediato trajo rumores de reestructuración al matinal, incluso que podría llegar un nuevo director.