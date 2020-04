La triste razón por la que Daniel Fuenzalida debió abandonar la Teletón A pesar de que era uno de los miembros de la mesa digital en esta Teletón, Daniel Fuenzalida debió dejar la cruzada rápidamente por una lamentable razón.

Este fin de semana se realizó una nueva edición de la Teletón, la cual a pesar de la emergencia sanitaria por el coronavirus Covid-19, se realizó tomando todas las medidas necesarias, logrando tener un gran éxito.

Como también aplicaron el distanciamiento social en el evento solidario, la mayoría de los animadores estuvo apoyando desde sus hogares. Pero de todas formas algunos rostros estuvieron en el teatro Teletón, como fue la mesa digital, formada por Daniel Fuenzalida, Ignacia Antonia, Gino Costa, Eduardo de la Iglesia, Angélica Castro y Kika Silva.

También te puede interesar: Cara de Don Francisco tras millonaria donación se convirtió en meme

Pese a esto, en medio de la transmisión se pudo ver como de un momento a otro Fuenzalida desapareció de su puesto. Obviamente que esto no pasó desapercibido en redes sociales, donde varios preguntaron que había pasado con el animador.

Finalmente fue el mismo Daniel Fuenzalida quien salió a aclarar a través de Instagram la triste razón por su repentina salida. «Para todos los que me preguntan por qué no aparecí más anoche en @mesadigitalteleton de @teleton_chile, es porque me comunicaron el sensible fallecimiento de un tío cercano y a quien quiero mucho, un abrazo a todos».