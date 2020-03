Pancho Saavedra entregó ayuda a Hospital de Curicó: «Todos tenemos que colaborar» En medio del brote por el coronavirus, Pancho Saavedra decidió ayudar a su ciudad natal para combatirlo y lanzó una crítica al gobierno.

A raíz de la crisis por el coronavirus en nuestro país, Pancho Saavedra decidió meterse la mano al bolsillo y ayudar al Hospital de su natal Curicó.

El animador conversó con el diario La Cuarta, donde señaló que se unió con la Pyme ‘Iron Bolsas’ para crear mascarillas especiales para su ciudad. «Lo hago con la intención de que otros se motiven, todos tenemos que colaborar. Vi la realidad de los hospitales y me pregunté qué podía hacer».

También te puede interesar: Pancho Saavedra envió bello mensaje frente a la crisis sanitaria

Siguiendo por esa línea, Pancho añadió: «Si uno puede aportar, uno que tiene la posibilidad de un sueldo fijo, mientras que a otros los despiden, hay que hacerlo. Es una cadena. Activas una Pyme y ayudas a los héroes de la salud para que no se contagien. Es que algunos no tienen jabón, alcohol gel… ¡hasta cuándo!».

«No nos contagiemos del coronavirus, pero sí de la solidaridad. Ese es realmente el virus ‘buena gente’» señaló, haciendo referencia a la polémica frase del ministro Jaime Mañalich.

Pero Pancho no se quedó ahí, sino que fue muy duro al momento de criticar la gestión del gobierno frente a la crisis. «Cuando eres testigo de todas las carencias, te motivas. No sé cómo no han declarado cuarentena total. ¡Por qué cresta no se ponen los pantalones! Necesitamos tomar medidas más fuertes, por eso felicito lo realizado por los alcaldes».