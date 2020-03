«Él hizo una burla» hablan familiares de pequeño asesinado por su padre Durante la mañana de hoy, familiares del niño que fue asesinado por su padre, contaron cómo fue el comportamiento del acusado.

Sin duda que una de las noticias más terribles que han ocurrido durante este 2020, es el asesinato del pequeño Luis de solo 11 añitos. El caso se vuelve aún peor, luego de que se diera a conocer que el niño fue apuñalado en varias oportunidades por su padre y abandonado cerca del río Tinguiririca.

Es por lo mismo, que tras su detención, este sujeto pasó a control de detención por parricidio en el Juzgado de Garantía de Peralillo durante la mañana del miércoles. Quedando en prisión preventiva por los 120 días que dure la investigación en su contra.

Y a horas de que se llevara a cabo este proceso judicial, Cristián, un tío del pequeño asesinado, habló con el matinal ‘Bienvenidos’ sobre el impacto que generó en la familia este terrible crimen.

«No me puede pasar por la cabeza lo que hizo un padre con su hijo. Sabiendo lo mucho que cuesta tener un hijo y este maldito vino y mató a su hijo. No me lo explico, yo creo que él no tenía ni corazón, porque un hijo es lo más sagrado» comentó.

Junto con esto, otro familiar aseguró que el sujeto «se burló de nosotros. Él hizo una burla. Estaba él al lado de la camioneta de la PDI, al otro costado estábamos nosotros y él quería declarar, sabiendo que había matado a su hijo. Hizo como burla de nosotros, siendo la familia de él».

Para cerrar el tío del pequeño hizo un fuerte llamado a justicia para Luis. «Que le pongan mano dura. Y si no llegan a ponerle ellos, no sé qué va a pasar. Porque es un dolor muy grande el que nos hizo».