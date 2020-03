Cristián Sánchez junto a sus retoños están en cuarentena por riesgo de coronavirus Este miércoles Diana Bolocco contó en 'Mucho Gusto' que Cristián Sánchez y dos de sus retoños están en cuarentena preventiva por coronavirus.

La mañana de este miércoles, Diana Bolocco contó en el ‘Mucho Gusto’ que Cristián Sánchez, junto a dos de su retoños, Diego y Facundo, llegaron este martes a Chilito desde Europa, pero que como medida preventiva por el coronavirus, quedaron en cuarentena.

De acuerdo a lo que explicó la animadora, su familia pasó por España, que es uno de los países críticos en contagios del Covid-19, por lo que fueron enviados de vuelta a nuestro país, con la orden de quedarse en aislamiento por unos días, frente a la posibilidad que se manifieste el virus.

«No me quiero acercar a ustedes. Ayer (martes) Cristián con dos de mis hijos llegaron de Europa, no venían de España, pero pasaron por allá. Ellos no tienen posibles síntomas, pero los tres están en cuarentena» comenzó relatando Diana.

También comentó que de manera preventiva, habló con el productor para preguntar si no había problema en que fuera al problema, a lo que le respondieron que no: «Como ellos no tienen síntomas, puedo venir. Ahora si Cristián lo tiene, es muy probable que lo tenga. Si compartimos la misma cama, es probable que lo pueda tener».

A pesar de que Diana aseguró que están tomando todas las medidas preventivas con Cristián y sus retoños, contó entre risas que una de sus hermanas le preguntó si iría al matinal: «Me manda un WhatsApp y me dice ‘¿tú vas a trabajar mañana?’. Yo le digo que sí, porque quería venir. Entonces me dice ‘pero si tu familia está en cuarentena’. Sí, pero no tiene síntomas. Les prometo que al primero, yo me quedaré en la casa».