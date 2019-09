Aplauden a Daniel Stingo por brutal respuesta a defensor de las AFP 25 septiembre

Recientemente ha estado en la palestra el caso de la profesora jubilada María Angélica Ojeda, quien demandó a la AFP Cuprum exigiendo que le entreguen los más de 46 millones que tiene en fondos previsionales, ya que está recibiendo una cifra mucho menor a la que ganaba antes de su retiro.

Tanto dio que hablar esta situación, que durante el miércoles en «Muy buenos días» tuvieron un intenso debate en el que invitaron al economista e integrante del movimiento Reforma a la Reforma, Bernardo Fontaine y al presidente de la Casa Común, Fernando Atria.

Durante este intercambio y luego de escuchar los argumentos que entregó Fontaine, quien afirmó que la profesora de matemáticas solamente buscaba desacreditar el sistema de las AFP, es que el abogado Daniel Stingo se aburrió y arremetió con todo contra el economista.

«Don Bernardo, usted dijo que lo que hacía la señora María Angélica era desacreditar el sistema y yo creo que el sistema se desacreditó solo o si no, no estaríamos discutiendo en el parlamento hacer crecer el sistema de un 10% a un 14%. El sistema mismo nos falló» comenzó.

También te puede interesar: Carabineros todavía no devuelve al Fisco más de 1.600 millones

Junto con lo que añadió: «Usted dijo que en todo el mundo se cotiza para jubilar y eso no es así. En muy pocos países en el mundo hay un sistema de capitalización individual en que uno junta para uno mismo».

Frente a esto, Fontaine contestó: «Pero en todos se cotiza». A lo que Stingo respondió: «Pero se hace con el sistema mixto o el sistema de reparto. ¿Cómo era el sistema de reparto? Usted se acuerda, yo, como persona que estoy trabajando, pago una plata que no va a mi cuenta, sino que va a un fondo común que se le paga a los jubilados».

«Estoy de acuerdo en que eso no aguantaría el día de hoy, no soy tan necio, pero por qué estamos tan cerrados en decir, ‘no, seguimos con el sistema’. Perdón, pero podemos discutir un sistema más amplio, mixto. No podemos borrar el sistema actual de un plumazo, pero podemos integrar un sistema de reparto solidario que se sume» continuó Daniel Stingo.

Para concluir, comentó que el sistema de AFP fue impuesto, razón por la que era importante mejorarlo. «Son muy pocos los países que tienen este sistema, que fue implementado sobre fuego, porque estábamos en dictadura».

Obviamente que Daniel Stingo se llenó de aplausos en redes sociales, por su crítica al sistema de AFP.

Tengo puras ganas de pegarle al tal Bernardo Fontaine. Su cantinfleo es magistral e indignante, solo gente muy re weona puede adherir a todas las tonteras que está diciendo ¿En serio es Economista? #muybuenosdiastvn — Dane Bersöh (@Dane_BS) 25 de septiembre de 2019

Si de joven compraste una casa…ahora de viejo vendela…

Bernardo Fontaine…

#MuyBuenosDiasTVN — Martin (@granborracho) 25 de septiembre de 2019

Bernardo Fontaine dice ‘Chile es un país muy pobre»

No wn

No es un país pobre

Simplemente es un país qie se lo roban a diario#BuenosDiasATodos — ElTransportador (@elchoferdelbus) 25 de septiembre de 2019

Bernardo Fontaine economista dice que una señora que hoy gana 800.000 y recibirá una pensión de 170.000 debiera EL ESTADO PONER los 630.000 que faltan…

Discúlpenme pero…

Qué conchadesumadre más grande.@TVN @BuenosDiasTVN — Alejandro Rodríguez (@goropeumo) 25 de septiembre de 2019

Bernardo Fontaine tiene argumentos muy pobres.

Da la impresión de que no entiende lo que le dicen, o está tan cerrado en sus convicciones que no quiere escuchar.

El actual sistema de de pensiones es indefendible.#MuyBuenosDiasTVN — Joao Mascaretti (@JoaoMascaretti) 25 de septiembre de 2019

Si de joven compraste una casa…ahora de viejo vendela…

Bernardo Fontaine…

#MuyBuenosDiasTVN — Martin (@granborracho) 25 de septiembre de 2019

#MuyBuenosDiasTVN muy bien stingo, cada quien debe hacer lo que quiere con su plata es su plata de ahorro de toda su vida . — Luis Álamos (@alamos_alberto) 25 de septiembre de 2019