«Me da pena» Wilma González respondió a las críticas por su rinoplastía 27 agosto

Hace algunos días te contamos de los negativos comentarios que recibió Wilma González luego de compartir a través de redes sociales una serie de fotografías donde muestra el resultado de su rinoplastía. Cirugía que se realizó a comienzos de julio y según contó, lo hizo por motivos tanto estéticos, como de salud.

En una de las postales en particular, la española recibió una serie de crueles comentarios donde señalaban que después de la operación ya no parecía ella. Tantas fueron las críticas que finalmente Wilma optó por borrar la publicación. Pero tan rápido se viralizó la imagen que en el programa «Intrusos» le pidieron a un cirujano plástico que analizara su nueva nariz. El aseguró que no la habría operado.

Frente a esto, finalmente Wilma decidió romper el silencio y en una entrevista con Las Últimas Noticias reveló como se ha sentido con los comentarios.

«Yo estoy súper contenta. Pero igual me da pena escuchar críticas. ¿Dónde está el afán de reírse de una persona?. El doctor dice que hay que esperar la recuperación final. En seis meses el resultado va a estar bastante definitivo y en un año se puede apreciar en su totalidad» comenzó aclarando.

Sobre los comentarios que le han resultado más dolorosos, Wilma asegura que «han dicho que uso un montón de bótox y ácido hialurónico. Han dicho tantas tonterías. Yo te digo que todavía falta que termine el proceso de cicatrización y yo tengo un problema de circulación que hace que mi piel drene súper mal».

Junto con esto la ex chica reality confesó qué otro tipo de retoques se ha hecho en el cuerpo: una reducción mamaria, bótox y ácido hialurónico en el rostro, además de mesoterapia y tratamientos de rejuvenecimiento facial. La diferencia, según Wilma, es que ella reconoce todo lo que se hace.

«Deberían agradecer la sinceridad porque la que pasa los 30 y se dedica a esto y dice que no se ha hecho nada en la cara está mintiendo. No son cirugías ni procedimientos invasivos, son truquillos para verse mejor», sentenció.