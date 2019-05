Jesse de «Jesse & Joy» subió tierna foto junto a su sobrina recién nacida 28 mayo

Durante la tarde del martes, la cantante de «Jesse & Joy», Joy Huerta, confirmó que se convirtió en madre junto a su esposa.

A través de Instagram, la mexicana presentó a todos sus seguidores a su retoña. «Solo paso a compartirles la mayor felicidad que hemos sentido en nuestra vida. Les presento a nuestra perfecta y hermosa nena, Noah» escribió junto a la foto de la pequeña que rápidamente alcanzó más de 400 mil me gusta y cientos de comentarios felicitándola.

Y uno de los comentarios que más destacó entre todos los que aparecieron, fue el de su hermano y compañero de dúo, Jesse, quien le escribió «Mi amorrrrrrrr», lo que alcanzó los más de cuatro mil likes.

Aunque esto no fue todo, pues el nuevo tío estaba bien chocho, ya que de inmediato fue a ver a su hermana y sobrina, aprovechando de compartir una foto junto a la pequeña.

«Muero de amor con esta porción nueva del cielo, gracias a Dios por esta vida nueva y una bendición más para nuestra familia. Ella con sus primas se van a devorar al mundo y harán de el un lugar mejor para ellas y los que las rodean. Se siguen sumando mujeres, fuertes, inteligentes, hermosas y amorosas a mi vida llena de mujeres. Que bendecido y suertudo yo! When the praises go up, the blessings come down Te amo Noah. Que locura sostener en mis brazos la bebé de mi hermanita bebé» escribió el integrante de Jesse & Joy Instagram.