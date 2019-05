Captan a mujer que intentó secuestrar a niño en local de comida rápida

Esta no era la primera vez que Maralyn Ramos intentaba secuestrar a un niño casi directamente desde sus padres. Solo que en esta oportunidad, las cámaras de seguridad del restaurant de comida rápida donde se encontraban lograron captar el hecho, que ayudó a su arresto.

Resulta que en su primer intento, el pasado lunes, la mujer se acercó a un niño, lo tomó de la mano e intentó huir con él a pie. Pero afortunadamente la familia del pequeño se percató a tiempo y pararon a la sospechosa. La que entregó al niño y huyó a pie. Pese a ser denunciada, la policía no logró encontrarla.

Pese a esto, Ramos nuevamente intentó llevar a cabo su cometido. Pues en esta ocasión intentó llevarse a un menor desde un McDonald’s. El momento ocurrió cuando la familia del pequeño de 4 años pedía la comida y el niño se encontraba distraído mirando hacia otro lugar, como consigna el medio internacional Telemundo.

We need your help to identify & arrest this kidnap suspect. On May 14 she kidnapped a 4 yr old from inside a McDonald’s restaurant on Olympic Blvd & Central Ave, but fortunately witnesses intervened & she let the child go. Any info contact LAPD RHD Detectives (213) 486-6840. pic.twitter.com/afwKooT1Bn

— LAPD HQ (@LAPDHQ) 16 de mayo de 2019