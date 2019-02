“Me metió en un cacho”: Chica Rojo está buscando a periodista chileno para pararlo en seco 14 febrero

Hace algunos días Emilia Dides, quien ganó la categoría de cantantes en Rojo, fue entrevistada por un medio nacional para que hablara sobre sus proyectos en el área nacional, donde además aprovecharon de preguntarle por qué no está presente en la versión veraniega del programa.

Fue un periodista de Las Últimas Noticias el que aseguró que la chiquilla no quiso ser parte del espacio por no querer usar bikini, algo que la polola de Toarii Valantin negó rotundamente: “A ti, periodista, si encuentro tu nombre, te voy a llamar y encarar, porque en el fondo me metió en un cacho”, comenzó diciendo en su cuenta de Instagram.

Todo esto, porque ahora “la gente cree que fue porque no quiero usar bikini. Y fue porque quería desligarme un poco y descansar. Fueron cuatro meses intensísimos y sólo quería descansar. Si quiero, yo me pongo una túnica y en Rojo nadie me va a decir nada, porque son así”, agregó.

¡Chuu!