Jennifer Warner subió foto en bikini y la hicieron bolsa en los comentarios 18 enero

Jennifer Warner siempre se ha caracterizado por ser una mujer más bien recatada, sin embargo, en una de sus recientes publicaciones en Instagram se atrevió y publicó una foto en traje de baño, sin imaginar que sus seguidores más pesados la harían bolsa.

Que no es su estilo, que la pose no le favorece y que no está en edad para usar bikini, fueron algunos de los comentarios que le hicieron a la animadora de televisión de cuarenta y seis años.

Así entonces, su inocente foto en el baño para promocionar una marca de bronceador la llevó a convertirse en blanco de críticas, pero aun así la periodista prefiere no inflar y quedarse con la buena onda que también le hicieron notar.

