Filtran supuesto video cochinón de Renata Bravo incursionando en un auto 9 enero

En reiteradas ocasiones varios rostros del espectáculo nacional han sido víctimas de la filtración de videos prohibidos de los que son protagonistas. Esta vez fue Renata Bravo la nueva involucrada, quien vio las imágenes que comenzaron a dar vueltas por Whatsapp y salió a defenderse a través de Instagram.

Y es que la actriz y animadora aseguró que la chiquilla que está incursionando dentro de un auto no es ella y bromeó al respecto. “Lo ví y la persona se parece mucho a mí en todo caso. De hecho me pregunté ‘¿y cuándo hice yo eso?'”, dijo entre risas.

Al mismo tiempo, le pidió a su gente que se quede tranquila, porque “yo estoy muy tranquila”. Sin embargo, los incrédulos no dudaron en comentar cosas como: “sí eres tú”, deberías sentirte orgullosa porque dejaste todo en la cancha”, “pero si se queja igual que tú, no mientas”, “¿para qué mentir? no hay nada malo y eres tú”, se puede leer en su red social.

Ver esta publicación en Instagram Esa no soy yo 🎼 #videointimo Una publicación compartida por Renata Bravo Foschino (@renata_bravo_) el 7 de Ene de 2019 a las 6:32 PST