En el reciente capítulo de Verdades Ocultas, Rocío fue protagonista de una picarona escena junto a Alonso, razón por la que los televidentes la compararon con Whitney Houston. Todo esto, porque en las imágenes la chiquilla coqueteó de lo lindo con él, haciendo que su pinche Rafael se picara y le hiciera una escena de celos.

Esto hizo que los seguidores de la producción de Mega la llevaran a convertirse en la cantante estadounidense por su papel en la película El Guardaespaldas.

“Ahora Rocío se pela con el guardaespaldas”, “Rocío Houston”, “¿Whitney eres tú?”, “Will always love you”, escribieron.

#verdadesocultas jajajja que onda la rocio a lo whitni😁 !! Endooooo iooooo! Will always love you! Que rara la wea

— Karytobell (@Carolin47174542) 21 de diciembre de 2018