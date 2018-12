Hija de Mauricio Pinilla cumplió 13 años y a él se le cae la baba 19 diciembre

Trece años acaba de cumplir Agustina Paz, la primera hija que tuvo Mauricio Pinilla fruto de su relación con Gisella Gallardo cuando aún eran unos chiquillos jóvenes y quien recibió emotivos mensajes por parte de sus papitos a través de Instagram.

“Elegí esta foto por que se que te encanta mi Agus… Que hoy tengas un día maravilloso. Ya son 13 añitos mi princesa más bella. Muuuuyyyyy feliz cumpleaños a nuestra primera inspiración ¡¡Te amamos bebé!! Pd: Elige un día y puedes dormir conmigo”, escribió Pinigol.

Por otro lado, su mamita le agradeció por llegar a su vida: “Hoy hace 13 años la vi por primera vez. Cuando me la mostraron y la abracé, ya sabía entonces que serías mi regalo… Desde que naciste no encontraría sitio para ti que no fuera a mi lado… Y es que el destino había decidido que tú eras para mí. Te amo hasta siempre y deseo que sigas sonriendo como lo haces hasta hoy… Tan inocente y tan feliz ¡Mil bendiciones mi vida, y muy, pero muy feliz cumpleaños mi amada Agu!”, agregó.

¡Aww!