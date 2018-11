Yasmín Valdés asegura que le dio PLR a Jorge Alis por infiel y él decidió responder 15 noviembre

Fue hace algunos días que Yasmín Valdés tras su participación en La Divina Comida se fue de tarro y contó que tuvo una relación con Jorge Alís, de quien estuvo profundamente enamorada, pero que por sus infidelidades decidió darle la PLR.

Tras sus palabras, el comediante argentino no dudó en responderle a la actriz con quien duró dos años y desmentirla completamente: “Nunca me vio Yasmín con otra mujer”, dijo a un programa de Radio Cooperativa. Además, el ex triunfador del Festival de Viña, agregó que simplemente la relación no funcionó.

“Yo trabajaba de noche, trasnochaba todos los días hasta las 4 AM y ahí está la historia de la interpretación… No hubo tema de infidelidad”, señaló en su defensa.

¿Quién estará diciendo la verdad?