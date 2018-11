Pamela Díaz nuevamente en picada contra Caro de Moras 8 noviembre

Hace algunos días y tras su salida de la Mañana de Chilevisión, Carola de Moras fue interrogada por varios periodistas nacionales, a quienes, entre otras cosas, les reconoció que ella pidió que despidieran a Pamela Díaz del matinal hace algunos meses. Decisión que tomó luego de que La Fiera dijera que la modelo es “una mala copia de Tonka”.

Tras sus declaraciones, Díaz, quien estaba de invitada en el Muy Buenos Días de TVN, se refirió a los dichos de su compañera y reconoció que en el fondo, sabía que su salida y todo lo que se produjo, fue por ella.

(También te puede interesar: Carmen Gloria Arroyo critica sin pelos en la lengua a Álvaro Salas por caso paternidad)

“Yo me lo tomo para la risa, porque me imaginé que podía haber sido, en rumores de pasillo. Pero que lo haya dicho ella y que haya asumido que sí lo pidió, y que los ejecutivos le dijeron que sí… me dejó sin pega poh”, dijo en tono irónico.

Más tarde y un poco más molesta, señaló que no seguiría refiriéndose al tema, pero que “eso no se hace, porque todo en la vida se devuelve”, finalizó.