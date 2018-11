Infiel olvidó celular en la casa de su polola, ella lo funó por Instagram y ahora se burlan de él 29 noviembre

Seguramente los que andan portándose mal y dándosela de patas negras, no sueltan su celular con el fin de que no los pillen en plena. Sin embargo, un argentino no corrió con esa suerte y la polola le descubrió fotos y videos de otras chiquillas.

Resulta que Marcelo se quedó en la casa de ella y olvidó su teléfono cuando se fue a trabajar. Pero se dio cuenta tarde y la che, quiso vengarse a través de redes sociales de la manera que nunca se imaginó.

En su misma cuenta de Instagram, decidió grabar un video para contarle a todo el mundo que el hombre que ella amaba, no vale nada: “Al pobre se le quedó el celu en mi casa… La verdad Marcelo yo no lo puedo creer … Lo peor de todo es que me decís es una broma, me vez cara de pelotuda a mí … Para cerrar, a las chicas del Instagram que tienen a Marcelo les cuento que hace dos años estoy con él, acá se terminó todo”, comenzó diciendo. Más tarde, la chiquilla agregó que “es un pajero de mierda”.

Tanto revuelo causaron las imágenes, que los más pesados de Internet crearon el hashtag #PobreMarcelo, para burlarse. Pero cabe destacar, que hubo hombres y mujeres que lo han defendido, señalando que la que cometió el error y se metió con su privacidad, fue la polola.

¡Revisa el video completo acá!

Nunca se olviden el celular en la casa de su Novia… POBRE MARCELO! 🥀⛪⚰ pic.twitter.com/lm9OAWac1h — D. Mensur (@_DMensur) 24 de noviembre de 2018

Me alegraron el día con el #pobreMarcelo qué manera de reírme.. — Ana María Guimaraens 🇺🇾 (@AnaMGuimaraens) 29 de noviembre de 2018

Quién no usa clave en estos días? Iris, dedo índice,patrón…lo que sea!!!!! Todos guardamos algo en el celu . La clave es ley universal! #pobreMarcelo — maria🇦🇷✌ (@maria59580734) 29 de noviembre de 2018

Ese compa ya está muerto y no lo han avisado #PobreMarcelo — Jony Jara C 😎✝️🇦🇷🇮🇱🇵🇼🇸🇪💙💛💙 (@093Jony) 29 de noviembre de 2018

Díganme que vieron los vídeos de #pobremarcelo JAJAJAJAJJA — Juli Romero (@Julietemr_) 28 de noviembre de 2018

Quiero conocer la cara de Marcelo 😂🤣😎#pobremarcelo — Caronirica💚💚💚 (@caronirica) 28 de noviembre de 2018

#PobreMarcelo Espero estés bien varón. A ponerle bolas. — David. Blusero, en la eterna búsqueda de un amor. (@ElKaisserDavid) 28 de noviembre de 2018