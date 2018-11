Esposa oculta de Rodrigo Herrera asegura que el periodista se echó el pollo 27 noviembre

Una polémica que desató Tatiana Merino hace algunas semanas en Primer Plano, donde aseguró que Rodrigo Herrera esconde a su esposa, agarró vuelo y se agrandó con el paso del tiempo, cuando la misma involucrada abrió el tarro -revisa más detalles-.

Y es que Denisse Flores no dudó en reafirmar las palabras de su amiga y señalar que el periodista deportivo no era el mejor marido de todos. De hecho, hace solo algunas horas señaló al programa Intrusos que está con problemas psicológicos y que no sabe nada de él porque se echó el pollo.

“No estoy con el mejor de los ánimos, pero se supone que ya está pasando la tormenta”, dijo, para luego agregar que “Rodrigo desapareció”. Situación que se habría llevado a cabo cuando la bomba explotó en televisión.

Por otro lado, la chiquilla contó que están en proceso de separación, pero que él no se ha presentado en las audiencias correspondientes. “Se frustró, nada que hacer… Pero bueno, vivo sola hace más de 2 años, relación de pareja no he tenido con él y como ‘marido’ nunca existió”, finalizó.

